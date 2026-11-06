Трамп обратил внимание на гибель мирных россиян от ударов Киева

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на гибель гражданского населения России в результате ударов ВСУ.

Штаты поднимают эту тему в ходе контактов с украинской стороной, заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.

"Знаете, Россия тоже теряет гражданское население", — сказал он.

Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт разрешится в ближайшее время с помощью дипломатии, Москва и Киеву следует прекратить кровопролитие.

В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский.