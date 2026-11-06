Трамп обратил внимание на гибель мирных россиян от ударов Киева

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на гибель гражданского населения России в результате ударов ВСУ.
Штаты поднимают эту тему в ходе контактов с украинской стороной, заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.
"Знаете, Россия тоже теряет гражданское население", — сказал он.
Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт разрешится в ближайшее время с помощью дипломатии, Москва и Киеву следует прекратить кровопролитие.
В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский.