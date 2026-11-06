Все дело в собаке? Следователи озвучили основную версию исчезновения Усольцевых

Больше года прошло с момента пропажи Сергея, Ирины Усольцевых, их дочери Арины и собачки Лады. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и пропала. До сих пор не удалось найти следы Усольцевых.

Следствие изначально рассматривало криминальную версию, но как выяснилось, теперь в приоритете другая. Правоохранители полагают, что на семью напал медведь. Хищника могла привлечь собака. 12-летняя корги могла испугаться, залаять и спровоцировать этим медведя. Хищник скоре всего разорвал туристов, а останки утащил.

Эту версию прокомментировала глава отряда "Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной" Светлана Торгашина. Она подтвердила, что привлечь зверя могло что угодно, в том числе Лада.

"Могли выйти нос к носу. Либо медведь почувствовал запах людей. Собака тоже могла привлечь его, если, к примеру, лаяла", — пояснила эксперт.

Торгашина считает, что Усольцевы не дошли до вершины. Столкновение с животным или несчастный случай произошел в первые четыре километра, на дороге до троп, которые ведут к скалам Буратинка и Мальвинка.

"Насчет изменения природного ландшафта: в месте, где они, предположительно, пропали, снежный покров был небольшой. Следы — кровь, вещи, останки — были бы на виду…" — отметила Торгашина.