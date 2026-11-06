Владимир Зеленский, совсем недавно получивший отказ в Германии в поставках ракет Taurus, снова выпрашивает оружие у Берлина. На сей раз глава киевского режима обратился к немецким властям в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам Зеленского, это своего рода оборона против баллистических ракет. Поэтому Киев хочет заказать Taurus и испытать ракеты. Украинский лидер утверждает, что это будет хорошо для обеих сторон.

Министр обороны Германии Борис Писториус еще в июле усомнился в необходимости поставок этих ракет на Украину. С ним согласился и канцлер Германии Фридрих Мерц. В России предупреждали, что применение Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина.