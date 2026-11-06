"Почему не в Саратов или Псков?": показавшей фото из Италии Юлии Высоцкой влепили пощечину

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский посетили Италию. Актриса показала фото из путешествия и нарвалась на критику.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Юлия Высоцкая выложила несколько фотографий и видео из Италии. 53-летняя актриса показала, как провела время вместе с 89-летним мужем Андреем Кончаловским в Тоскане, где, по некоторым данным, у пары есть собственная вилла.

Юлия сняла видео в модном ресторане Ristorante Walter Redaelli: они с мужем решили поужинать в заведении, отмеченном в гиде Мишлен. Кроме того, актриса устроила фотосессию возле красного MINI Cooper, сидя на капоте авто.

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Вот только почему-то многим подписчикам не понравились публикации Высоцкой. "Едим дома, а гуляем и любим Европу. Такие у нас нынче патриоты. Почему не в Саратов или Псков?", "К чему эта показуха?", "Кайфово жить в Западной Европе, правда?" - влепили пощечину актрисе некоторые комментаторы.

Говорят, в Италии Юлия Высоцкая отметила день рождения, который приходится на август. Тогда актриса устроила вечеринку у бассейна на своей вилле. А чуть позже отпраздновала и день рождения супруга, режиссера Андрея Кончаловского.

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