Продолжается прием заявок на участие в Национальной премии для управленцев в сфере культуры

Стартовала заявочная кампания Национальной премии для управленцев в сфере культуры, учрежденной Министерством культуры Российской Федерации. Награда служит не только знаком признания, но и поддержки управленцам отрасли, которые показывают свою эффективность и развивают значимые проекты. Обладатели премии получат финансовое поощрение в размере 1000000 рублей – эти средства помогут развить уже действующие проекты или запустить новые.

"Миссия абсолютно каждого, кто работает в сфере культуры – невероятно важная и ответственная: все, что мы делаем, направлено на сохранение великого наследия и создание условий для дальнейшего развития. На федеральном уровне и в регионах, в больших городах и малых селах – наша сфера полна талантливых и неравнодушных людей, и чтобы сформировать устойчивую систему поддержки лидеров отрасли, в прошлом году мы впервые открыли прием заявок на Национальную премию для управленцев в сфере культуры. В этом году мы будем рады вновь наградить лучших управленцев за их непростой труд. Ведь управлять искусством – тоже искусство", – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В премии предусмотрены основные и специальные номинации, лауреатами которых могут стать представители руководящего состава органов власти, организаций культуры и культурных проектов, а также творческих команд.

Основные номинации:

"Управленец федерального уровня";

"Управленец регионального уровня";

"Управленец муниципального уровня".

А также специальные номинации:

"СВОя культура";

"Творческая команда страны";

"Молодежь в культуре";

"За бесценный вклад в развитие культуры";

Спецноминация тематического года.

Заявки принимаются до 1 декабря включительно. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте премии.