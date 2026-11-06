Дорожно-транспортная обстановка между районами Южное Бутово и Коммунарка улучшится

В Москве завершен монтаж пролётного строения путепровода, который пройдёт через трассу Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Благодаря сооружению будет сформирован новый маршрут из Южного Бутова до Калужского шоссе. Все работы планируют завершить уже в следующем году.

Небольшой мост, который решает огромные проблемы. Путепровода через основной ход трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на юге Москвы автомобилистам очень не хватает. Чтобы попасть в Коммунарку или Южное Бутово, приходится ехать в объезд, например, через МКАД, что может отнять до получаса. Но вскоре эта проблема останется в прошлом. Главное пролётное строение путепровода уже смонтировано, и это была самая сложная задача в этом важном проекте.

"Сооружение соединит улицу Поляны и Проектируемый проезд номер 816. Благодаря этому будет сформирован новый маршрут из Южного Бутова через реконструируемую Бачуринскую улицу до Калужского шоссе. Всего в рамках проекта возведём и реконструируем больше 6 км дорог. Закончить все работы планируем уже в следующем году. Новые дороги свяжут жилые кварталы и общественно-деловую застройку, сделают поездки быстрее и комфортнее, а также это позволит обновить маршрутную сеть наземного городского транспорта", - сообщил Собянин.

Работы ведут без перерывов. Движение по основному ходу трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе тоже не перекрывалось. Это осложняло работу, но строители с трудностями справились и идут по графику. Пока экскаватор заканчивает отсыпать песок для формирования заезда на путепровод, на самом сооружении уже готовятся к завершающей стадии проекта. Сейчас пролёт покрывают гидроизоляцией, после чего сверху ляжет сначала бетонное основание, а затем и асфальт. Останется установить ограждения и фонарные столбы, подключить электрические провода и нанести дорожную разметку. В результате два района Москвы свяжет новая улица и безсветофорный двухуровневый перекрёсток.

"При окончании строительства данного объекта улучшится дорожно-транспортная обстановка между районами Южное Бутово и Коммунарка. Дорога свяжет жилые кварталы и общественно-деловую застройку", - сообщил Артур Тасиевич, руководитель производственно-технического отдела строительных объектов компании-генерального подрядчика.

После завершения строительства автомобилисты смогут по прямой попасть с улицы Поляны в Южном Бутове на Бачуринскую улицу уже в Коммунарке. Связка улучшит транспортную доступность нескольким десяткам тысяч жителей расположенных в округе районов.

И это не просто фрагмент дороги с мостом. Новый путепровод станет ещё одним шагом в реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Цель программы - улучшать условия проживания людей и связывать между собой территории России.

Автодороги, включающие федеральные и региональные трассы, формируют по принципу так называемой "бесшовной логистики". Когда на пути следования устраняют узкие места, лишние светофоры и модернизируют участки, которые собирают заторы.