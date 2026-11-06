Настоящая битва поколений развернулась во время Ночи видеоигр в столице. Участники "Московского долголетия" сразились с блогерами на кибертурнире - и одержали победу. Молодёжи не помогла даже смена состава команды. У противников была особенная тактика, которая делала игроков недосягаемыми.

Монитор - их поле боя, мышка и клавиши - оружие. Команда "Московского долголетия" сразилась с командой блогеров в "Контр-Страйк" - популярную компьютерную игру-стрелялку. Спортсмены солидного возраста максимально сосредоточенны. Напряжение витает в воздухе, но на их лицах не дрогнул ни один мускул. А вот в команде соперников - наоборот. Что ни выстрел, то разочарование и растерянные взгляды. Такого сопротивления они не ожидали.

Не победили... И остались без премии. Итог турнира – 13:10 в пользу "Московского долголетия". Хотя коллектив собрался всего за неделю до состязания. А некоторые участники вообще познакомились с игрой только на тренировках.

Сын Ирины Роман и сам в прошлом геймер, а сейчас разработчик компьютерных игр. В этот проект он втянулся - организовал команде домашние тренировки. Работать со старшим поколением ему понравилось.

Юрий тоже случайно попал на сборы. Ему приглашение переслала жена, которая активно принимает участие в мероприятиях "Московского долголетия". Мужчина изначально не до конца понимал масштаб мероприятия.

Игроки "серебряного" возраста так подготовились, что начали всухую обыгрывать соперников. Тем на помощь даже пришёл профессиональный геймер. Это заставило старшее поколение понервничать. Но тренер Роман помог сориентироваться в новых обстоятельствах.

В итоге и результаты и ход турнира превзошли все ожидания. Ведь, несмотря на стереотипы, среди поклонников компьютерных игр не только школьники и молодёжь.

"В рамках исследования, которое мы провели совсем недавно, мы выяснили, что более 43 миллионов человек - игроки старше 45 лет, на самом деле это почти половина играющих в России сегодня", - рассказала Анастасия Рыбкина, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий Москвы.

Команда "Московского долголетия" надеется, что это не последняя их схватка. Участники задумались о том, чтобы создать свою лигу в компьютерных играх.