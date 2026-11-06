Целая драма развернулась по спасению кошки, застрявшей в электрощитке в Москве

Любопытная Элис! В Москве спасли кошку, которая застряла в электрощитке на лестничной клетке многоэтажки. Испуганное животное встретило бригаду СпасРезерва явно в смятении чувств: в голосе затаившегося за проводами существа слышались то ярость, то мольба о помощи.

Кошку вообще трудно было разглядеть в электрощитке. Спасатели сначала нащупали передние лапы и потянули за них, но это мало помогло. Тогда животное начали медленно и аккуратно вытягивать, придерживая голову.

Как только на свет показалась мордочка, справиться с остальным было уже делом техники. Кошка оказалась своей - соседи через чат нашли и хозяйку. Выяснилось, что Элис выскользнула из квартиры, когда женщина отвлеклась.