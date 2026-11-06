ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. ВС России за неделю с 31 октября по 6 ноября нанесли массированные и 11 групповых ударов по объектам критической инфраструктуры на Украине, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что целями ударов российских войск стали предприятия украинского ВПК, а также логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. Поражены цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов и беспилотников. Удары нанесены по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Российские войска вывели из строя объекты украинской портовой инфраструктуры. Они обеспечивали хранение и распределение грузов военного назначения. Кроме того, поражено за этот период 14 сухогрузов. Морские суда доставляли вооружение и военную технику для украинской армии.