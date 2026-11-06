Ракова рассказала о результатах работы Городского кардиоонкологического центра

В Москве за последние два года свыше 10 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями прошли обследование и лечение в рамках системы кардиоонкологической помощи. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Создание комплексной системы сопровождения стало ответом на медицинский вызов: онкологические заболевания часто сопровождаются патологиями сердечно-сосудистой системы. Ряд методов противоопухолевой терапии может негативно влиять на работу сердца, поэтому для обеспечения безопасности пациентов в Москве был открыт Городской кардиоонкологический центр на базе больницы имени Юдина.

Работа центра строится на принципах мультидисциплинарного подхода. Интеграция кардиологов в работу каждого центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) позволила сделать специализированную помощь доступной для всех нуждающихся.