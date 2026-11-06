В Кремле остановились часы

Куранты на кремлевской Спасской башне остановились в ночь на 6 ноября. Как сообщили в Федеральной службе охраны, механизмы нуждаются в ремонте. Будут проводиться технические работы, так что куранты на главной площади страны не будут показывать время и отбивать часы.

Как напоминает Msk1, часам на Спасской башне несколько столетий. Первый механизм заработал еще в XVII веке, позже его поменяли на голландские куранты с музыкой. Привычный вид они получили в 1851 году, с тех пор куранты останавливались один раз — во время Октябрьской революции в 1917-м.

Современный механизм часов занимает в Спасской башне три этажа и весит около 25 тонн без учета колоколов. В ФСО подчеркивают, что это плановый ремонт, в последний раз такое происходило более десяти лет назад в рамках масштабной реконструкции башни. Работу курантов обещают восстановить через 10 дней — к 16 ноября.