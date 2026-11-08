Подруга раскрыла тайну Меган Маркл: "Она совершенно подавлена"

Подруга Меган Маркл рассказала, что герцогиня Сассекская переживает чрезвычайно тяжёлый период. Обвинения, выдвинутых против её отца, Томаса Маркла-старшего, ударили и по американке. На публике Меган старается держаться, но дома маска спадает.

Жена принца Гарри не хотела бы, чтобы посторонние знали, как сильно по ней ударил скандал с отцом. Но подруга все же проболталась. "Ей сейчас невероятно трудно. Она очень тяжело переживает происходящее. У неё маленькие дети, и я думаю, что мысли о них, а также о возможных жертвах, не дают ей покоя. Это очень травмирующая ситуация", — сообщила приятельница Маркл в интервью изданию PEOPLE.

При этом, по словам подруги герцогини, Меган испытывает и "некоторое чувство облегчения" от того, что информация наконец становится достоянием общественности. Герцогиня выразила надежду, что теперь "будет проведено полноценное расследование".

В октябре британская газета The Sun сообщила, что сводный брат Меган, Томас Маркл-младший, обратился в полицию и ФБР после того, как, по его утверждению, обнаружил изображения сексуального насилия над детьми в доме их отца, Томаса Маркла-старшего, в городе Себу на Филиппинах.

Однако сводная сестра Меган, Саманта, выступила в защиту отца. В комментарии газете Daily Mail она обвинила Томаса Маркла-младшего в том, что он сфабриковал эти обвинения.

Между тем, как сообщает The Telegraph, Скотленд-Ярд подтвердил, что начал процедуру уведомления ФБР об обвинениях, изложенных в письме, которое ещё в январе 2019 года направила Розлин Лавлесс, первая жена Томаса Маркла-старшего. В этом письме отец Меган обвинялся в сексуальном насилии над детьми.