Собянин: Ряд знаковых объектов возведут в Москве в 2027–2029 годах

В следующие три года в Москве возведут ряд знаковых объектов. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, среди них - техноколледж в Южном Тушине. Там будут готовить специалистов для ключевых отраслей экономики города.

Также в списке новое здание Национального центра "Россия", который станет одним из крупнейших общественных пространств страны для выставок и делового общения.

Кроме того, построят новый комплекс Научно-исследовательского института имени Склифосовского. Он объединит ключевые клинические и диагностические подразделения, включая высокотехнологичные операционные, реанимацию и центры лучевой диагностики.