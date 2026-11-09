Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Дома могут возникнуть споры о деньгах. Вместе решите, какие покупки нужны сейчас, а какие подождут. Старые траты лучше не припоминать.

Тельцы

Хотите помириться - начните разговор без обвинений. Скажите близкому, чего вам не хватает. Возможно, он тоже хочет поговорить, но не знает, как начать.

Близнецы

Меркурий еще ретрограден. Перепроверьте время встреч и не обещайте успеть везде. Если день расписан по минутам, перенесите часть дел.

Раки

Вернитесь к занятию, которое давно откладывали ради других дел. Найдите для него хотя бы полчаса. У вас тоже должно быть время для себя.

Львы

Близкие могут не заметить, что вам не хватает внимания. Предложите провести вечер вместе. За обычным ужином иногда получается поговорить лучше, чем на празднике.

Девы

Не пытайтесь справиться со всем в одиночку. Если нужна помощь, попросите прямо. Окружающие могут не замечать, сколько забот вы на себя взяли.

Весы

Венера пока ретроградна, поэтому покупки лучше обдумывать. Отложите заказ до завтра, особенно если выбираете вещь от скуки. Возможно, вы ещё передумаете.

Скорпионы

Сегодня новолуние в вашем знаке. Попробуйте то, на что давно не решались. Начните с малого: необязательно сразу всё уметь.

Стрельцы

Советов сегодня может оказаться слишком много. Прежде чем соглашаться, спросите себя, чего хотите сами. То, что подходит друзьям, не обязательно понравится вам.

Козероги

Напишите другу, с которым давно не виделись. Возможно, вы оба ждете первого шага. Начните с простой новости - дальше разговор пойдет сам.

Водолеи

Не бросайте интересное дело после первой неудачи. Посмотрите, что не получилось, и попробуйте иначе. Теперь у вас есть опыт, которого не было вначале.

Рыбы

Не стесняйтесь спрашивать о том, чего пока не знаете. Знающий человек может объяснить все за несколько минут. Это проще, чем разбираться наугад.