Скорбящий Константин Райкин трогательно простился с сестрой: "Моя Катенька..."

Сегодня, 6 ноября, в Москве проходит прощание с артисткой Екатериной Райкиной. Отдать последнюю дань уважения актрисе пришли самые близкие и поклонники.

Церемония состоялась в Высшей школе сценических искусств в Марьиной роще. Пришли Близкие, ученики ВШСИ, случайные прохожие. Одними из первых на траурном мероприятии появились сын, брат и внучка Екатерины Райкиной.

С прощальным словом выступил брат Екатерины Константин Райкин. Он назвал ее "ангелоподобной", имея в виду ее доброту. "Иногда ее поступки были неожиданными, они выбивались из общепринятых стереотипов. Катя была совершенно особенным человеком в своем желании приносить радость другим. Помню, как она готовила меня к поступлению… Моя сестра Катенька…" - высказался едва сдерживающий слезы Райкин.

Примечательно, что Екатерина Райкина никогда не служила в "Сатириконе", который основал её отец народный артист СССР Аркадий Райкин, а продолжил дело его сын Константин Райкин. Екатерина Райкина больше полувека работала в Театре им.Вахтангова, передает "КП".

Напомним, Екатерина Райкина около 50 лет служила в Театре имени Вахтангова. Она играла Зелиму в "Принцессе Турандот" и Софью в "Дамах и гусарах", снималась в фильме "Благочестивая Марта".

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