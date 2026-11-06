SpaceX совершила ошибку, отправив на Украину тысячи бесплатных тарелок Starlink и заплатив миллионы долларов в месяц за бесплатное обслуживание в начале войны. Это признал основатель компании, американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск.

Как написал Маск в соцсети Х, помощь Украине с терминалами системы спутниковой связи Starlink начиналась как доступ к интернету для гражданских лиц. Однако в итоге ее использовали для работы беспилотных летательных аппаратов – тех же, кто не поддерживает военное применение Starlink, травят в прессе.

Маск поделился этой публикацией в ответ на критику со стороны главы киевского режима. Владимир Зеленский осудил Маска за вмешательство в политику Европы и Украины. По его словам, как гражданин другой страны, предприниматель не имеет права влиять на политику в этих регионах.