Жених больной раком Алены Рапунцель о ее состоянии: "Мне страшно"

Звезда "Дома-2" Алена Савкина, известная под псевдонимом Рапунцель, борется с раком. Летом у нее выявили диффузную крупноклеточную лимфому четвертой стадии. Многодетная мама проходит лечение в московском онкоцентре.

В первый месяц после постановки диагноза Алена не могла справиться со своими переживаниями. Она разругалась с женихом бизнесменом Александром Смуровым и заявила, что мужчина бросил ее в трудную минуту. Однако вскоре парочка помирилась. Сейчас Александр во всем поддерживает звезду "Дома-2".

"За эти месяцы я понял, насколько сильным может быть человек. Моя Алена. Мой маленький воин. Сколько всего тебе пришлось пережить за это время. Обследования, диагноз, высокодозная химиотерапия, тяжелая пневмония, бесконечные больницы и ожидание. И каждый раз, когда казалось, что сил уже не осталось, ты находила их снова. Я смотрю на тебя и не перестаю удивляться. Иногда мне кажется, что ты гораздо сильнее, чем сама о себе думаешь", — обратился Смуров к невесте.

Рассказал Александр и о ходе лечения. Рапунцель удалось победить пневмонию. Теперь Савкиной предстоит пройти еще два курса химиотерапии.

"Мне страшно. Очень. Страшно видеть, как тебе больно. Страшно за каждый новый этап лечения. Страшно от мысли, что я не смогу прожить всё это вместо тебя, как бы мне этого ни хотелось..." — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Смуров пообещал, что будет бороться вместе с возлюбленной. "Я рядом, мой маленький воин. Очень тебя люблю", — отметил Александр.