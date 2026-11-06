Ставший в 70 лет отцом Борис Галкин рассказал о маленькой дочке: "Анечка — это настоящий свет в моей жизни"

Актер Борис Галкин женился в 66 лет на 40-летней певице Инне Разумихиной. Теперь пара воспитывает дочь Анну.

Познакомились артисты на кинофестивале в Бресте. Она исполняла французский шансон под гитару, он – городские романсы. Так и решили создать дуэт, сначала музыкальный, потом семейный.

В 2013 году пара сыграла свадьбу. Говорят, Инна помогла возлюбленному восстановиться после трагедии – гибели любимого пасынка, актера Владислава Галкина. 30-летний брак Бориса Сергеевича с Еленой Демидовой, по слухам, распался из-за того, что супруги так и не смогли справиться с горем.

Семейная жизнь Галкина и Разумихиной разная, не всегда все бывает гладко. Супруги и ссорятся и бытовые проблемы их одолевают. "Но это же у всех так. Просто надо учиться терпеть, переживать это все, принимать как есть. Так что все слава богу", - отметил Галкин.

79-летний артист души не чает в своей дочке Ане. Интересно, что он присутствовал на родах жены и слышал первый крик ребенка. "Первый крик малышки был „Ания!“. Она назвала свое имя", - заявил актер.

"Вот от нее я не утомляюсь никогда. Мы и на велосипеде катаемся, и на кружки ходим, и на игровые площадки в парки. Это всё очень приятные хлопоты. У нас очень доверительные и проникновенные отношения", - поведал актер.

Борис Галкин рассказал, что девятилетняя наследница хорошо рисует и танцует, передает aif.ru. "Одну из черт — трудолюбие — дочка точно от моей бабы Анны позаимствовала. Анечка — это настоящий свет в моей жизни", - заключил артист.

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