Кушанашвили набросился на Михайлова: повод оказался неожиданным

Отар Кушанашвили обрушился с критикой на Стаса Михайлова. На этот раз поводом стали не песни или выступления артиста, а его гардероб. Телеведущему не понравилось, что исполнитель хита "Все для тебя" пытается выглядеть значительно моложе своих лет.

Особое раздражение у Кушанашвили вызвали яркие образы певца с бижутерией и молодежными аксессуарами. По мнению журналиста, мешковатая одежда, необычные головные уборы и броские цепи совершенно не сочетаются с возрастом и статусом Михайлова.

"Зачем Стасу Михайлову, который гораздо старше Вани Дмитриенко, выглядеть моложе поколения Вани? Эти шапочки, как у поклонников Nirvana, мешковатые штаны… Тебе же 70 лет! Как-то неловко это смотрится. Майки, какие-то кресты", — заявил Отар.

При этом Кушанашвили заметно прибавил певцу возраст. На самом деле Стасу Михайлову 57 лет, а не 70, как заявил журналист. Впрочем, суть его претензий от этого не изменилась. Отар убежден, что Стасу незачем следовать моде 20-летних. Мол, у Михайлова давно сформировалась собственная аудитория, которая полюбила его за романтические песни, харизму и черные брутальные костюмы.

Напомни, что недавно Михайлов оказался в центре скандала. Жена певца Инна неожиданно заявила, что они больше не вместе. Женщина подчеркнула, что не имеет отношения к нынешнему образу и внешности мужа. Михайлов поспешил опровергнуть сообщения о расставании. Артист назвал Инну любимой женой и призвал публику не верить всему, что пишут о его семье.