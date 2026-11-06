Совбез России заявил о дестабилизирующей роли Starlink и Oneweb

Западные низкоорбитальные спутниковые системы связи применяются для дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных странах. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России по итогам совещания членов президиума Научно-экспертного совета.

Как отметили в пресс-службе, в центре внимания на совещании был вопрос использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в сеть интернет. Проблема рассматривалась с точки зрения обеспечения информационной безопасности России.

Эксперты на совещании отметили основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств. В первую очередь это относится к широко распространенным сервисам спутниковой связи Starlink и OneWeb. Они проводят активную экспансию в странах, которые заинтересованы в ускоренной цифровизации национальных экономик, приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".