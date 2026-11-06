Сегодня суд в Москве вынес приговор подросткам-автоподставщикам, которые минувшим летом напали на сотрудника ДПС в центре столицы.

Двое молодых людей и их несовершеннолетняя знакомая на улице Маросейка инсценировали аварию, после чего требовали от водителя 10 тысяч рублей. Мужчина платить отказался и вызвал ДПС.

Однако подростки напали на инспектора. Они кричали на него, матерились, толкали, угрожали, сбили нагрудный видео регистратор. В итоге два злоумышленника получили два года колонии общего режима и штраф в 20 тысяч рублей. Их несовершеннолетней соучастнице дали полтора года лишения свободы условно.