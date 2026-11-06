В Европе экстренно посадили еще четыре самолета из-за угрозы взрыва

Экстренную посадку во Франции вынужденно совершили четыре пассажирских рейса. Причиной стали сообщения о возможной угрозе взрыва, сообщило агентство AFP со ссылкой на офис французского премьер-министра Себастьена Лекорню.

Самолеты сели без происшествий. Три самолета приземлились в парижском аэропорту Орли, четвертый - в Бордо, в настоящее время лайнеры обследуют саперы. Следствие устанавливает источник этих угроз, которые затронули всю Европу.

Днем ранее более десятка пассажирских рейсов по всей Европе были вынуждены совершить экстренную посадку после угроз о наличии на борту взрывных устройств. Во Франции самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus рейсом из Дублина в Рим, приземлился на военной авиабазе близ коммуны Эвре. В отношении пилота самолета идет расследование - он первоначально отказался последовать инструкции диспетчеров посадить борт на военной базе.