Кремль указал на неготовность Европы к диалогу

Россия отмечает затянувшуюся в Европе нерешительность и неготовность к восстановлению диалога. На это указал в пятницу, 6 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля, европейцы "даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать" с Москвой. Кроме того, не поступало из Европы в Кремль никаких идей и предложений по гарантиям безопасности для всех сторон украинского конфликта.

При этом Песков подчеркнул, что разговор между Россией и Европой неизбежен: "Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии делать это будет невозможно".

Что касается недавнего обещания американского лидера Дональда Трампа представить некое "большое соглашение", затрагивающее и новую европейскую архитектуру безопасности, пресс-секретарь президента России отказался вдаваться в детали, сославшись на отсутствие подробностей, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что перспективы реалистичного диалога с Европой пока не просматриваются. Дипломат подчеркивал, что Запад идет против объективного исторического тренда на многополярность и пытается распространить свое влияние на восточную часть Евразии.