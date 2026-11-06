Комитет Госдумы объяснил отказ поддержать идею штрафов за опасное вождение

Комитет Государственной думы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о штрафах и лишении прав за опасное вождение, который в октябре 2024 года прошел первое чтение в нижней палате российского парламента.

В профильном комитете объяснили отказ поддержать пресловутые поправки в законодательство тем, что сам термин "опасное вождение" содержит элементы правовой неопределенности. Это грозит систематическими нарушениями прав водителей, в частности, в крупных населенных пунктах с интенсивным дорожным движением.

Наряду с этим нарекания вызвала предложенная авторами законодательной инициативы мера ответственности: штраф за опасное вождение до 5 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — лишение прав до трех месяцев. Члены комитета сочли, что наказание за рецидив несоразмерно общественной опасности деяния.

С учетом этого комитет рекомендует отклонить законопроект, а его подготовку ко второму чтению называет нецелесообразной, сообщает ТАСС.

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции проводят регулярные рейды. Особое внимание уделяется любителям погонять на мопедах, мотоциклах и байках. Многие из них еще не достигли совершеннолетия, а родители даже не подозревают об опасном увлечении своих чад. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей им грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Между тем в Госдуме предложили отменить штрафы за десятки правонарушений. В частности, авторы инициативы назвали бессмысленными штрафы за забытые водителем дома права и полис ОСАГО, если инспектор ДПС может мгновенно подтвердить их наличие или отсутствие у данного человека по базе данных.