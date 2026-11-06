Олимпийский чемпион Алексей Свирин высоко оценил развитие спортивной инфраструктуры в Москве

В Москве активно развивается инфраструктура для физической активности. Такую оценку дал Олимпийский чемпион по академической гребле и глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

По его словам, соревнования и массовые мероприятия вносят значительный вклад в прогресс города и дают импульс спортивному туризму, привлекая в столицу любителей активного отдыха. Особое внимание Свирин уделил предстоящей реконструкции Гребного канала в Крылатском.

"В обновленном комплексе будут созданы современные условия для тренировок и соревнований. Это сделает гребной спорт доступнее и откроет новые перспективы. Дополнительные возможности появятся перед всей отраслью. А спортсменам будущих поколений выпадет реальный шанс превзойти нынешние достижения", - сказал Свирин.