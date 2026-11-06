"Как пиявка": Волочкова плюнула в Николаева после совместной поездки на Мальдивы

Шумиха вокруг конфликта Анастасии Волочковой и ее бывшего директора Максима Николаева не утихает. Балерина в бешенстве из-за его намеков, что она срывает выступления.

А ведь еще в августе в отношениях балерины и ее менеджера царила полная идиллия: они вместе отдыхали на Мальдивах, снимались в обнимку и уверяли, что между ними лишь чистая нежная дружба.

Теперь же Анастасия Волочкова утверждает, что за полтора месяца сотрудничества Максим Николаев ровным счетом ничего для нее не сделал. "Все, что у меня было, есть и будет, и это все делаю я сама", - заявила балерина.

Она поставила в пример Николаеву свою помощницу Лолу, которая поначалу была обычной домработницей, а теперь выполняет обязанности менеджера артистки. "Моя помощница Лола получает достаточно денег для того, чтобы обеспечивать свою семью и иметь свою недвижимость. А у него ничего нет. Поэтому он и думал, что он сейчас как пиявка присосется и думал, что у него тоже все будет", - рассуждает Волочкова.

В заключение балерина высказала мнение, что Максимом Николаевым должен заинтересоваться военкомат. "Он конченый, поднял хайп, чтобы пропиариться. Съездивший со мной бесплатно на Мальдивы за мой счет… Его нужно отправить в армию, чтобы его научили держать автомат", - заключила артистка для Teleprogramma.org.

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