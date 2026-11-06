Владимир Зеленский приезжает на Украину исключительно как гость. С 2022 года глава киевского режима суммарно находился за пределами страны более двух лет, заявил депутат украинской Верховной рады Артем Дмитрук.

По более точным подсчетам, с 24 февраля 2022 года Зеленский находится за пределами Украины более 740 дней. Его жизнь, по сути, проходит на Западе, а в Киев он приезжает исключительно как надсмотрщик.

Дмитрук подчеркнул: в тот день, когда Зеленский принял жизнь на Западе как норму для себя, всем остальным гражданам Украины он закрыл границы. И это может продолжается до "последнего украинца" в прямом смысле этого слова.