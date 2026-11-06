Вот как выглядит скромная могила умершей от рака звезды "Экипажа" Александры Яковлевой

Александра Яковлева умерла в 2022 году. Актриса мужественно сражалась с раком на протяжении нескольких лет, но болезнь оказалась сильнее. Похоронили звезду "Экипажа" в Калининграде.

В молодости Яковлеву неоднократно признавали самой красивой советской актрисой. Россияне навсегда запомнят ее по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". На пике популярности Александра ушла из кино. Она занялась общественной деятельностью, пыталась сделать жизнь обычных россиян лучше.

Яковлева несколько лет не появлялась на телеэкранах, а потом пришла на шоу Андрея Малахова с шокирующей новостью: у актрисы диагностировали рак груди. Тогда Александра призналась, что врачи дают ей несколько месяцев. Артистка, понимая, что скоро умрет, рассказала о своем последнем желании. Яковлева мечтала снять фильм и сыграть последний спектакль.

Скончалась звезда кино 1 апреля 2022 года. За несколько месяцев до смерти ей удалили опухоль молочной железы. Медики всеми силами старались спасти Александру, но болезнь взяла верх. Похоронили Яковлеву в Калининграде на кладбище на проспекте Мира.

Сейчас на могиле звезды кино стоит скромный памятник из светло-серого гранита. Позади низкая каменная оградка, выполненная в виде киноленты. Вместо портрета — обычный медальон.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Как бедно для актрисы такого уровня"; "Почетный житель города, а город не мог денег выделить на достойный памятник"; "Скромно для такой личности"; "Это было пожеланием Александры, такой памятник?" — обсуждают пользователи Сети.

Между тем поклонники не забывают свою любимицу. Каждый день люди идут к могиле актрисы, зажигают свечи, приносят свежие цветы.