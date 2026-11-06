Американский бизнесмен Илон Маск признал ошибкой передачу возможностей спутниковой системы Starlink Украине для военных целей, однако признание запоздало. Такое мнение высказал в пятницу, 6 ноября, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как напомнил российский политик в своем "Макс"-канале, обращаясь к Маску, "его хваленая связь применялась всё время и для ударов по гражданским объектам", причем "тут не спасает игра в приложения: типа, Starlink – одно, а Starshield – другое".

По мнению Медведева, Илон Маск всё прекрасно понимал с самого начала. Однако "теперь его вываляли в грязи и даже предлагают казнить, как супругов Розенберг в период маккартизма за работу на Союз". Лишь по этой причине, полагает зампред Совбеза России, американский бизнесмен "клеймит войну", хотя и сам является ее участником.

Тем не менее, резюмирует Дмитрий Медведев, даже запоздалое покаяние лучше, чем "жить до конца иудой". В завершение политик процитировал латинское изречение, которое переводится как "Лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду".

Ранее источники отмечали, что для Маска "взгляды на Украину сместились от щедрой поддержки к откровенной враждебности", поскольку кадры атак ВСУ с использованием Starlink в военных целях вызвали серьезную обеспокоенность в принадлежащей бизнесмену компании SpaceX, которая разработала систему.

Западные средства массовой информации писали, что ограничение системы спутниковой связи Starlink на Украине сделало непригодной львиную долю арсенала беспилотников ВСУ. Из-за ограничений почти все украинские дроны перемещаются с перебоями связи на 10-20 секунд, поэтому бандеровцам пришлось отменить некоторые миссии.