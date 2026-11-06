Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в телевизионном эфире неожиданно для многих заговорил по-русски. Нидерландский политик при этом отрицает знание русского языка.

Примечательный эпизод случился в эфире нидерландской телепередачи Pauw & De Wit, которую выпускает телеканал NPO 1. Ведущий поинтересовался у Марка Рютте, владеет ли он русским языком. Генеральный секретарь Североатлантического альянса ответил отрицательно, но затем вдруг с улыбкой заявил: "Спасибо!"

Вслед за этим случаем многие вспомнили, как годом ранее Марк Рютте посоветовал британцам покупать учебники русского языка и начинать активное обучение, если их правительство не увеличит расходы на оборону как минимум на 5%.

Россия последовательно опровергает бездоказательные обвинения в агрессивных планах и подчеркивает, что предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликтов и разногласий.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Европе затянулась нерешительность и неготовность к восстановлению диалога, хотя разговор неизбежен. Выстраивание новой архитектуры безопасности в Евразии потребует контактов.