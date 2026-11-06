Всероссийская акция "Я - частичка твоя, Россия!" приглашает школьников

Стартовала всероссийская акция "Я – частичка твоя, Россия!". Проект проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" и приурочен ко Дню народного единства.

Цель акции – рассказать школьникам об истории праздника и показать, что главная сила России заключается в единстве её народов, уникальных культур и традиций.

Участникам предлагают проявить себя в номинациях "Литература", "Авторская песня", "Театральная постановка", "Анимационный фильм", "Языки народов России.

Чтобы принять участие, необходимо до 24 ноября оставить заявку на портале культурадляшкольников.рф.