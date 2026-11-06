Как бы ни боролась Украина с коренным киевлянином Булгаковым, а лучше его слов из легендарного романа и не опишешь ситуацию в Киеве – "Тьма накрыла город!". Как только рассвело, сразу в нескольких районах города, жители вышли на улицу, требуя от властей предпринять хоть что-то.

Российскими ударами возмездия в ответ на террористические действия режима поражены объекты двойного назначения. Электричества и отопления нет даже в Верховной Раде. Левому берегу депутаты предрекают коммунальный апокалипсис.

"Во всем виноват мэр Кличко!" - уже привычная мантра Банковой. Мол, это он не подготовил город к холодам. В офисе "Киевтеплоэнерго" даже прошли обыски. Но вся эта возня - словно попытка исцелить умирающего лейкопластырем.

"Я позвонил министру внутренних дел. Оказалось, что на энергообъекте работало недостаточно людей. Нельзя ремонтировать вразвалочку. Полицейские быстро отреагировали, привели всех электриков к объекту – и люди разошлись", - сказал Зеленский.

Да и вообще - всю бы эту неуемную энергию да на фронт. Очередное резонансное предложение от офицера ВСУ: "У нас позволяется молодежи выезжать, это создает риски, я бы этот риск закрыл законодательным актом и не выпускал бы людей условно с 15 лет за границу".

Мечтают об этом и европейцы, готовые оплачивать войну до последнего украинца. Генсек НАТО Рютте для пущего устрашения даже перешел на русский. И тут же признался - мол, Европа не святая, закупают у России сжиженного газа больше, чем объемы топлива, которые получат Штаты по дизельной сделке. Но это, как говорится, другое. Друзьям - все, врагам - закон.

"На этот раз у Европы есть план, который действительно работает. Душить Россию в экономическом плане санкциями. Нельзя играть две роли. Одна роль - поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Вторая - пытаться выступить в роли посредника. Путин должен понимать, что Европа сильна, если мы будем держаться вместе и у нас будет один голос", - пишет Politico.

Пока, впрочем, как-то не выходит.

"Когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно. Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать, поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность", - отметил Дмитрий Песков.

Германия, например, снова предложила выделить Киеву 100 миллионов евро. "Украинских халявщиков" для отвода глаз Минобороны страны теперь даже называет "стратегически партнерами". В четыре раза больше, несмотря на жесткое урезание социальных расходов, Украине перечислит Испания. Впрочем, все эти деньги еще нужно найти. Даже вроде бы главные "голуби мир"а финны опять взялись за старое.

И несмотря на всё это Трамп в очередной раз обещает большую и красивую сделку. Детали станут известны чуть позже, когда спецпредставитель нашего президента Кирилл Дмитриев вернется в Москву.