Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созванивался в ночь на пятницу, 6 ноября, с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.

Чиновник отмечал, что Берлин принимает активное участие в процессе согласования позиций по Украине, в том числе в формате "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания).

Делиться подробностями разговора Трампа и Мерца Корнелиус не стал, но заверил, что "канцлер вовлечен в соображения американского президента" насчет украинского урегулирования, сообщает ТАСС.

На этом фоне германские журналисты пишут про тупиковую ситуацию, в которой оказалась украинская армия в бесплодных попытках противостоять ВС России. Как отмечает Welt, критический дефицит личного состава активизировал разговоры про мобилизацию женщин, а также мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Однако Украине это грозит усугублением давления на рынок труда и демографической катастрофой. Кроме того, политическая активность указанных групп населения создает дополнительные внутриполитические риски.

В Киеве между тем продолжаются перебои с водо- и электроснабжением, пока власти перебрасываются обвинениями и демонстрируют неспособность решить проблемы населения. Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтверждает, что "люди и бизнес сталкиваются с длительными отключениями света и воды, а проблемы крайне серьезны" (цитата по РИА Новости). В этом Зеленский винит мэра Киева Виталия Кличко, тот в ответ пеняет на утратившего легитимность президента.