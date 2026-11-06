Финляндия анонсировала новые ограничения на въезд россиян

Министерство иностранных дел Финляндии готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян в страну.

Как уточняет Yle, эта тема обсуждалась финским комитетом по внешней безопасности с участием президента страны Александра Стубба. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо напомнил про последовательное ужесточение таких ограничений с февраля 2022 года. В идеале, полагает Орпо, следовало бы полностью закрыть въезд гражданам России.

Однако пока конкретики о том, какие именно ужесточения намереваются в скором времени ввести власти Финляндии, нет. Обсуждение этой темы идет накануне череды международных турниров, участие в которых должны принимать и спортсмены из России. Неясно, пустят ли в итоге российских атлетов на финскую территорию.

Ранее министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка рассказал, что инициатива финских властей запретить выдачу туристических виз россиянам для въезда в страны Европы не встретила поддержку среди большинства европейских государств. Политик призвал коллег по ЕС осознать и принять реальность.

При этом эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов предупреждал, что количество выданных россиянам шенгенских виз может сократиться в 2027 году из-за обсуждаемого в Европе пересмотра визовой политики. Также нельзя исключать ужесточение сроков, стоимости и порядка оформления документов.