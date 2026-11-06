Больная раком Алена Савкина из "Дома-2", которой врачи давали 2 дня, объявила о чуде

Алена Савкина в октябре призналась, что борется с раком. Болезнь уже дошла до четвертой стадии. Поддерживают звезду реалити самые близкие — мама, сестра и дети. Рапунцель-младшая воспитывает двоих сыновей и дочку.

По словам звезды "Дома-2", в больницу она попала уже в крайне тяжелом состоянии. "Мне давали два дня. <…> Опухоль выросла на 5 см: из 10 стала 15 см, передавила все мои вены, затронула легкие, перикард, диафрагму — в общем, всю грудную клетку, образовала тромб в шее", — делилась многодетная мама в октябре.

Два месяца Алена пробыла в столичном онкоцентре. Когда ее отпустили домой, Савкина подхватила пневмонию, пришлось возвращаться в больницу. На днях Рапунцель-младшая прошла очередное обследование — ПЭТ-сканирование. Результат поклонники Алены называют настоящим чудом.

"Мы получили заключение исследования от 3 ноября. В нем отмечена положительная динамика: образование в грудной клетке и пораженные лимфоузлы уменьшились, их метаболическая активность снизилась", — поделилась радостной новостью Рапунцель.

Однако пока Савкина не спешит праздновать победу над раком. Алене нужно пройти еще два курса химиотерапии.

"Образование еще сохраняется, хотя стало меньше. В легком также описаны воспалительные или поствоспалительные изменения", — поделилась многодетная мама.