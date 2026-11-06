Российские ученые доказали, что фрагменты РНК и белки ковида не исчезают, а прячутся в тканях органов годами

О странностях ковида сказано, казалось бы, уже много. Настолько много, что от этой темы уже устали и перестали ее обсуждать. Но вот тут-то и появилась самая главная странность этой болезни. В отличие от прошлых известных человечеству пандемий ковид так и не прекратился. И хотя мы уже успели убедить себя, что теперь он для нас примерно то же, что и обычные сезонные ОРВИ, реальность другая. Странные симптомы проявляются даже у тех, кто, казалось бы, легко отделался: перенес болезнь в легкой или даже скрытой форме. Тихой сапой без заявлений ВОЗ и тревожных репортажей мир накрыла новая пандемия. Постковида.

"Ко мне приходят каждый день пациенты - и с обострением ревматоидного артрита, с обострениями аллергии, атопического дерматита. Люди соблюдают все условия, которые им рекомендуются. Рационально питаются. Поддерживают сон семь часов, восемь часов работы. Все, что нужно в этой ситуации. И тем не менее происходит у них обострение. Начинаем разбираться – и видим в горле зернистость. То есть высыпал герпес. Или то, что мы привычно считали герпесом. Но это не герпес. Начинаем искать - в активности ковид", - рассказывает Людмила Лапа, врач-терапевт высшей категории, кандидата биологических наук.

Как такое может быть – через месяцы, а то и через годы после болезни – стали выяснять ученые по всему миру. Версии были разные. Например, о том, что новый вирус так "встряхивал" иммунную систему человека, что она не выключала работу и после выздоровления и начинала атаковать уже все подряд. Другая версия – вирус встраивается в ДНК человека. Авторы теории опубликовали ее в профильных интернет-ресурсах еще до официальной публикации в медицинских изданиях. Интересной ее назвал даже знаменитый биохимик и нобелевский лауреат Дэвид Балтимор. Вот только, по его словам, встраиваясь в ДНК, вирус, по-любому умрет.

Версия третья – вирус живет не в ДНК, а в РНК. То есть становится фактически паразитом, который выбрал себе хозяина и использует ресурсы его клеток. Изначально эта третья версия показалась не очень перспективной – и в некоторых западных исследовательских центрах даже прекратили финансирование таких изысканий. Но, как выяснили ученые Сеченовского университета, именно эта версия и верна. И точно это доказали.

"Да. И он живет, как паразит, внутри клеток и поддерживает патологические процессы в органах, где эти клетки инфицированы. Уникальность этого вируса заключается в том, что он – РНК-содержащий вирус. Потому что герпес – это ДНК-содержащий вирус. Он сидит в ядре. А этот сидит там, где РНК. Он опасен потому, что может приводить к развитию имеющихся хронических заболеваний. И вот заслуга нашего университета заключается в том, что мы стали изучать причины, базис, субстрат этого состояния "постковидного синдрома". И мы одними из первых показали, что после перенесенной коронавирусной инфекции у ряда больных остается носительство вируса . Мы обнаружили РНК вируса, и мы обнаружили белки вируса в клетках. Это прежде всего легкие, желудочно-кишечный тракт, эндометрий", - объяснила Евгения Коган, директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета.

Кроме того, вполне возможна связь перенесенного ковида и стремительно развития онкологии.

"Для того, чтобы доказать, что рак после ковида развивается, нужно больше времени. Потому что считается, что примерно 15 лет - это инкубационный период для развития злокачественных опухолей. Но у нас есть пациенты, которые болели ковидом. И в опухолевых клетках вирус поселился. И у этих больных и метастазы, и прогрессирование заболевания было отмечено", - продолжает Коган.

Вирус может паразитировать и в сердце. И именно этим часто объясняется странность течения сердечно-сосудистых заболеваний. Природа поражения такова, что может запутать даже опытного кардиолога при постановке диагноза.

В лаборатории Сеченовского университета изучают печально знаменитую классику ковида. Поражение легких. Только в одной этой лаборатории обследовали 56 человек. И тоже заметили более чем неприятные странности. Например, во время самого ковида, даже тогда, когда болезнь вызывала тяжелое поражение легких, фиброзных изменений, то есть избыточного разрастания соединительных тканей, не фиксировали. А вот при постковиде, то есть при длительном воздействии вируса на организм, они стали появляться.

Что со всем этим делать? Для начала, считают ученые, надо дать медикам методы и средства точной диагностики. Врачебной интуиции и опыта в случае не до конца изученной болезни может просто не хватить. И вот тут - кто бы что ни говорил об использовании искусственного интеллекта в медицине - без него не обойтись.

"Мы разрабатываем разные подходы. Например, считать количественно клетки, в которых определяется белок вируса. Возможно, создать модуль, эти модули можно обучить оценивать степень повреждения, выраженности фиброза для того, чтобы у нас с вами создалась полная картина количественной оценки. Не только качественная оценка, которая порой зависит от опыта врача. Но и количественная оценка. Следующим шагом можно обучить также по созданию больших цифровых модулей и дата-сетов, объемных модулей, где мы сможем обучить искусственный интеллект определять по классическим окраскам, по классическим гистологическим сканам начальную стадию постковидных изменений", - отметила Оксана Кичигина, доцент Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета.

Вопрос о том, с чем мы имеем дело, с новым вызовом природы или с тем, что было создано человеком в лаборатории, окончательно не решен до сих пор. Прямых доказательств искусственного происхождения вируса нет. Но и его естественное происхождение тоже вызывает у многих специалистов обоснованные сомнения. Тем важнее, считают врачи, сохранять повышенную бдительность.

Не так давно Всемирная организация здравоохранения снова заговорила о прививках. Теперь, правда, рекомендуют прививать не всех. А только тех, кому это жизненно необходимо. Практикующие врачи такой подход полностью одобряют.

"Люди, которые уже привились, - их прививать не надо. И тех, кто переболел, не надо. Потому что гиперактивность иммунной системы - она уже есть, вот эта молекула, которая активируется при попадании вируса, она уже есть, ее уже не надо добавлять в наш организм", - считает Людмила Лапа, врач-терапевт высшей категории, кандидат биологических наук.

Точку в ковидной истории ставить еще очень рано. Вопросов и у врачей, и у пациентов пока гораздо больше, чем ответов. И если ковид перестал быть главным героем новостей - это совсем не значит, что его можно забыть как страшный сон.