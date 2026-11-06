Впервые за полвека утвержден новый ГОСТ на воду. Вот какой она должна быть с 1 января

TDS-тестеры или, проще говоря, приборы для измерения общего количества растворенных в воде частиц - новомодная штука, которая сейчас есть, пожалуй, у каждого уважающего себя приверженца здорового образа жизни. Правда, что именно скрывается за этими лукавыми цифрами, никто не ответит. Еще "до этих ваших интернетов" в ходу были другие технологии. Они якобы гарантированно превращали мертвую воду в живую. Алхимия по-советски.

Еще в 1974 году был принят государственный стандарт для питьевой воды. Ее проверяли по органолептическим и фотометрическим показателям. За сложными названиями скрываются запах, вкус и цвет. По шкале от 0 до 5. При температуре от 20 до 50 градусов. В сегодняшних реалиях этого оказалось недостаточно.

"У нас сегодня индустрия бутилированной воды - она же, будем говорить так, новодельная. Еще 30 лет назад это было экзотикой. Вода, которая продавалась в бутылках. Я не имею ввиду минеральную воду, а именно питьевую воду", - отмечает Геннадий Онищенко, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук, профессор.

Она, оказывается тоже бывает разных категорий. Для минеральной – одни критерии. А для детской пищевой – совершенно другие. Отсюда и новый ГОСТ 18963, он вступает в силу 1 января.

"Распространяется на все виды упакованных питьевых вод. В том числе на природную минеральную воду. На детскую питьевую воду. На искусственно-минерализованную питьевую воду, а также на пищевой лед для охлажденных напитков. Все это должно быть качественным, а главное - безопасным. По сути, новый ГОСТ стал строже. Он устанавливает правила лабораторных исследований. В питьевой воде уже по новой методике будут искать, например, кишечную и синегнойную палочки, а также другие вредные микроорганизмы", - рассказала Анастасия Каврусова, заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности Росстандарта.

И если проба даст положительный результат, то реализация всей партии товара благодаря системе "Честный знак" будет невозможна. От Калининграда до Дальнего Востока вода просто не пробьется на кассе. Таким образом, в России создана одна из самых современных в мире систем контроля качества. За которой стоит колоссальный научный базис.

"Новый ГОСТ создает более строгую и современную и строгую научно-техническую базу для контроля, чтобы снизить риски пропуска небезопасной продукции на рынок. Определение микроорганизмов в питьевой воде действительно важно для потребителей, так как каждый из них может представлять угрозу здоровью", - продолжает Анастасия Каврусова.

Однако по статистике лишь 65% россиян покупают бутилированную воду. По итогам прошлого года рынок вырос на 11%, но многие по-прежнему употребляют ту, которая течет из крана. Соответствует ли она нормам федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"? А есть еще профильный СанПиН. Который тоже обязателен для исполнения.

"Чтобы, условно говоря, на Чукотке и в Калининграде при оценке качества воды пользовались едиными методиками определения. На какие показатели исследовать эту воду - это прерогатива санитарно-эпидемиологического надзора. Например, московский водопровод, который располагает самыми современными методами контроля и очистки, он контролирует, имеет возможность проверять более чем по 200 показателям безопасности", - указал Геннадий Онищенко.

Точно так же и в Северной столице. Там тоже можно пить воду из-под крана. На Алтае, в Бурятии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии вода не только безопасная, но, как отмечают многие, еще и вкусная. Это обусловлено природными особенностями. В Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде лучше использовать фильтр или кипячение. Категорически нельзя пить воду из-под крана в Калмыкии. Количество минералов в пробах превышено в 6 раз.

Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкессия стоят особняком. Чистейшая горная вода там, пройдя по грязным трубам, становится опасной.

"Соблюдение этого ГОСТа - оно тоже больших денег стоит. Я уже не говорю о том, что методы контроля не бесплатно делаются, но самое главное - соблюдение этих параметров. На которые очень серьезное влияние оказывает качество в том числе и водоразводящих сетей", - добавил Онищенко.

Волга, Байкал, Лена, Амур и Енисей – практически везде существуют свои программы охраны, а главное - очистки. Пока правда они реализуются не без трудностей. А ведь по оценке ООН почти 2 с половиной миллиарда жителей Земли не имеют доступа к чистой питьевой воде. К 2040-му ситуацию усугубится в разы. А потому так важно сберечь природные богатства нашей уникальной в этом смысле страны. Без воды, как известно, жизнь в принципе не возможна.