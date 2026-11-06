Минюст обновил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России признало иностранными агентами пять физических лиц и три организации. Обновленный список иноагентов опубликован в пятницу, 6 ноября.

Как уточняется на официальном сайте Минюста, иностранными агентами признаны обозреватель Борис Грозовский*, театральный режиссер Леда Гарина*, активист Николай Родькин*, журналист Мурат Темиров*, поэт Галина Рымбу* и медиаресурс "Разоблачено"*, а также незарегистрированные объединения "Политическая партия "Рассвет"* и "Политическая партия "Мирная Россия"*.

Указанные лица и организации распространяют фейки о российской власти, выступают против специальной военной операции, сотрудничают с другими иностранными агентами и нежелательными организациями.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко объяснил, что ждет иностранных агентов в случае раскаяния. Политик подчеркнул, что "все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, сейчас должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну, им придется отсидеть тот заочный приговор".

При этом глава государства Владимир Путин указывал, что российское законодательство в этой сфере вполне лояльно и демократично. В качестве примера президент привел Соединенные Штаты, где аналогичный закон приняли еще в 1930-е годы. У американцев предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за политическую деятельность при финансировании за рубежа.

* физическое или юридическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр