Российские бойцы нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам, снабжающим Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как уточнило Министерство обороны России в пятницу, 6 ноября, в своем официальном "Макс"-канале, в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Незадолго до этого в своей еженедельной сводке Министерство обороны сообщало о поражении 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения в интересах ВСУ.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что удары российских военных нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, связанной с военными нуждами Украины. Это, не сомневается эксперт, повлияет на события на передовой.

Западные журналисты пишут про тупиковую ситуацию, в которой оказалась украинская армия в бесплодных попытках противостоять ВС России. Критический дефицит личного состава активизировал разговоры про мобилизацию женщин, а также мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Однако Украине это грозит усугублением давления на рынок труда и демографической катастрофой, а также повышает риски массовых протестов.