Минфин раскрыл условия льготной ипотеки в Крыму и Севастополе

Федеральное правительство утвердило расширение условий льготной ипотечной программы "Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации". Об этом рассказали в пятницу, 6 ноября, в Министерстве финансов.

Как уточняет ведомство, в рамках этой программы россияне смогут оформить льготный кредит по ставке 8% при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и Севастополя. Заемщик может проживать в другом субъекте Федерации, главное — чтобы он прежде не принимал участия в льготных ипотечных программах.

Максимальная сумма кредита составит 8 миллионов рублей при первоначальном взносе не менее 20% стоимости жилья по договору. Государство будет субсидировать льготную ставку в течение 15 лет. Сроки действия программы — с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Между тем в пресс-службе ВТБ рассказали, что объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам десяти месяцев 2026 года достиг 3,8 триллиона рублей. Это превышает показатель аналогичного периода предшествовавшего года на 23%, сообщает ТАСС.

В аналитическом центр "ДОМ.РФ" рассказали, что в октябре-2026 продажи новостроек увеличились и по площади, и в стоимостном исчислении — на 3% (до 17 миллионов квадратных метров) и на 6% (до 3,5 триллиона рублей) соответственно. Эксперты списывают это на активизацию спроса в январе, июне и сентябре в свете обсуждения изменений программы "Семейная ипотека".