Власти Молдовы заговорили о введении виз для россиян

Молдова может ввести визы для россиян, если это будет необходимо для евроинтеграции. С таким заявлением выступил глава молдавского правительства Василий Тофан.

Как заявил политик, "мы хотим продолжать европейский путь". Тофан изъявил готовность "принимать решения, которые позволят нам продвигаться" в процессе евроинтеграции, даже если это подразумевает введение визового режима для граждан России.

Председатель оппозиционной Партии коммунистов Молдовы Диана Караман выступила с резкой критикой этого заявления, назвав недопустимым введение визового режима с Россией, а также с Беларусью и Китаем в ущерб собственным гражданам ради больших шансов на вступление в ЕС. Сотрудничество с Европой не означает автоматического прекращения партнерства с другими странами, подчеркнула Караман.

Бывший президент Молдовы, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон осудил идею введения визового режима для россиян, белорусов и китайцев. По мнению политика, это повлечет за собой неприятный для республики ответ: "Вы такие наивные, вы не понимаете, что будет эффект для граждан Молдавии? Мы должны быть открытыми для всех: и для Запада, и для Востока".

Между тем эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов, которого цитирует РИА Новости, заверил, что в масштабах российского выездного рынка гипотетическое введение виз в Молдову практически не возымеет эффекта, поскольку "влиять не на что".