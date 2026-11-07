В ночь на 7 ноября над российскими регионами сбили 411 дронов

Минувшей ночью над территорией России сбито 411 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 11 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тульской областях и в Крыму.

Во время отражения ракетной атаки в Орле пострадали производственные помещения предприятия. При атаке БПЛА повреждена гражданская инфраструктура в Саратовской области, предварительно, есть пострадавшие.

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, загорелись балконы нескольких квартир, в регионе пострадали два человека. В Ростовской области в результате падения обломков беспилотника повреждено остекление дома.