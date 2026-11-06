Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что направит в Абу-Даби на переговоры с Россией в качестве руководителя украинской делегации главу своего офиса Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Как отметил утративший легитимность президент Украины в интервью CBS News, он не предвидит каких-либо прорывов на предстоящих переговорах, хотя и расценивает как прогресс сам факт организации такой встречи.

Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин, как сообщает ТАСС, приводит другие данные. По словам чиновника, украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби будет возглавлять руководитель Службы внешней разведки Украины (СБУ) Рустем Умеров.

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что проведение переговоров запланировано на 10 ноября. Россия выразила благодарность руководству ОАЭ за организацию мероприятия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что переговорная позиция Москвы хорошо известна, тогда как "с чем собираются прийти за стол переговоров украинцы – непонятно". Зеленский, как указал дипломат, "продолжает бахвалиться тем, что в его распоряжении появляются всё более дальнобойные ракеты", хотя "такие настроения не лучшим образом влияют на подготовку к переговорам".

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте напомнил, что многие конфликты "заканчиваются мирным соглашением" и требуют компромисса. При этом нидерландский политик скептически высказался о шансах Украины вернуть территории, расценив такой исход как маловероятный.