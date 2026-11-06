Европейский союз не собирается обсуждать с Россией какую-либо новую архитектуру безопасности в Европе, поскольку рассчитывает сохранить статус-кво. Об этом заявила в пятницу, 6 ноября, верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Заявление еврочиновницы последовало за комментарием из Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "разговор с европейцами потребуется", когда речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, которая станет неотъемлемой и обязательной частью украинского урегулирования.

Однако Каллас утверждает, что Брюссель "не намерен рассматривать новую архитектуру безопасности Европы", а собирается "сохранить существующую систему", которая "опирается на ЕС и НАТО".

В то же время глава евродипломатии продолжает настаивать на выделении европейцам места за столом переговоров по украинскому урегулированию, которые ведут Россия, Украина и США. Однако уточнить, кто конкретно представит Европу, Каллас не смогла, сообщает ТАСС.

На этом фоне Rapporteur пишет, что Евросоюз раздирают споры по поводу того, кто должен представлять блок на переговорах по Украине, на которые европейцев даже не приглашали

Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема напомнил в соцсетях, что Евросоюз, несмотря на дерзкие заявления Каллас и прочих еврочиновников, не в состоянии диктовать условия. Мема призвал главу евродипломатии соблюдать приличия в международных отношениях.