Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение пятницы, 6 ноября, 21 украинское беспилотное летательное средство.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, с 8 до 20 часов мск вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над территориями Белгородской, Орловской областей, Краснодарского края и Московского региона.

Согласно еженедельной сводке Минобороны, за минувшие семь дней российские средства ПВО сбили и заглушили 5315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных укронацистами по мишеням на территории нашей страны.

В Службе внешней разведки России (СВР) рассказали, что укронацисты готовят операторов беспилотников, в том числе дронов-"камикадзе", на территории ряда стран Африки. Заместитель главы российской спецслужбы Михаил Максимович уточнил, что организацию такого обучения ведут эмиссары Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.