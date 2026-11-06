Путин обсудил с Совбезом предстоящие трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совбеза предстоящие трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в совещании приняли участие члены российской делегации: Владимир Мединский, Юрий Ушаков, Игорь Костюков, Сергей Рябков, Михаил Галузин.

Глава государства подтвердил, что переговоры состоятся 10 ноября.

Кроме того, участники встречи обсудили обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны.

Ранее генсек НАТО ошарашил Киев заявлением о территориях и мире с Россией. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".