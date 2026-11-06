В Госдуму внесен законопроект о конвертации накопительной пенсии в ПДС

На рассмотрение Государственной думы официально внесен законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Как уточняет в пятницу, 6 ноября, пресс-служба Министерства финансов России, указанная мера не только обеспечивает сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляет дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений.

В частности, россияне смогут получать выплаты из пенсионных накоплений в особых жизненных ситуациях. К ним, в частности, относится потеря кормильца и заболевания, требующие дорогостоящего лечения. Кроме того, вложенные средства можно передавать по наследству.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует РИА Новости, пояснил, что конвертация накопительной пенсии в ПДС откроет перед россиянами возможность более гибко управлять своими средствами. Выгодно и то, что государство гарантирует софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет, также можно рассчитывать на инвестиционный доход и налоговый вычет.