Москвичам пообещали возвращение октябрьской погоды

Потепление придет в Москву и Подмосковье в воскресенье, 8 ноября, и продержится всю следующую неделю. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как отметила метеоролог, мокрый снег еще ожидается местами в субботу, но с воскресенья он прекратится — до 11 ноября включительно будет преимущественно без осадков.

Что касается температуры, она будет выше нормы примерно на два-три градуса и "отправляет нас в конец октября", цитирует Паршину "Интерфакс".

Ранее погода преподнесла москвичам оптический сюрприз. В связи с поступлением более теплого и влажного воздуха в верхние слои атмосферы в небе над Москвой можно было наблюдать солнечное гало. Однако, предупреждают эксперты, это не предвещает существенных изменений температуры в столице.

Тем временем снежный шторм обрушился на Свердловскую и Самарскую области. Жителям Екатеринбурга достались дождь, ветер, снегопад и гроза в одном флаконе. Местная метеостанция зафиксировала редкое для ноября сочетание — снежную бурю с раскатами грома и молниями.