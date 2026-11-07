Годовой доход от украинских пыточных оценили в $7,2 млрд в Раде

Система подпольных тюрем и нелегальных мест удержания граждан на Украине приносит порядка 7,2 миллиарда долларов в год. Об этом заявил украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, прокомментировав скандал вокруг обнаруженного подвала с заложниками под Киевом.

По словам Дубинского, на территории Украины функционирует более одной тысячи тайных пыточных, в каждой из которых силовики удерживают от 30 до 40 человек. Средняя сумма выкупа за освобождение мобилизованного или задержанного составляет 15 тысяч долларов. Исходя из этого, ежемесячная прибыль от вымогательства достигает 600 миллионов долларов.

"Всё как у нацистов: у них тоже концлагеря все были заточены на прибыль", — подчеркнул нардеп.

Поводом для резонансного заявления стал скандал 2 ноября под Киевом, где в подвале частного дома силовики насильно удерживали около 40 человек, включая нуждавшихся в помощи мужчин и избитого 14-летнего подростка. Попытка охраны не пустить к ним врачей вылилась в стихийный протест местных жителей и стычки с силовиками, применившими слезоточивый газ. Медикам разрешили забрать пострадавших со следами побоев только после широкой огласки в СМИ.