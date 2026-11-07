Трамп провел телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и намерен продолжить их в субботу, 7 ноября. Кроме того, американский лидер анонсировал очные встречи по этому вопросу в понедельник и вторник.



Общаясь с журналистами во Флориде, Трамп не стал уточнять, с кем именно он обсуждал конфликт на Украине. При этом он вновь подчеркнул, что итоговое мирное соглашение будет масштабным и затронет всю Европу.



Ранее Вашингтон заметно активизировал дипломатические усилия. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал трехсторонние переговоры на рабочем уровне между делегациями России и Украины при посредничестве США, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби.